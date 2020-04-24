Відома українська модель Маргарита Паша, "Міс Україна 2019", засвідчила потужний шпагат

На фото Маргарита позує на вулиці в обтягуючих лосинах і куртці. Паша зробила повітряний шпагат, дотягнувшись до гілки на дереві ногою. Вийшло досить ефектно і цікаво. На тлі можна побачити гарну весняну українську природу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки. Все із-за того, що Маргарита опублікувала в сторіс Instagram, де таких функцій немає.

Повідомлялося, що українська телеведуча Регіна Тодоренко показала ефектну розтяжку.

До цього своїм шпагатом вражала Полякова. Оля стояла на підборах в барвистій сукні й задерла ногу вище голови. Фотографія вийшла ефектною.

На фото Регіна позує в чорно-рожевому топі та лосинах. Волосся в цей раз Тодоренко зібрала у гульку. Телеведуча задерла ногу вище голови і доторкнулася нею до дверної рами

Раніше ми повідомляли, що модель Маргарита Паша заворожила формами у відвертому топі.

Красуня з'явилася в обтягуючому топі, ймовірно без білизни. Наряд підкреслив пишні форми красуні, а також дозволив помилуватися сталевим пресом і тонкою талією.

Світлі кльошеві джинси ідеально сиділи на красивих стегнах української знаменитості.

Також на моедли були червоні туфельки на шпильках, а образ завершили окуляри та інші аксесуари.

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