Українські зірки вирішили продемонструвати, що вміють робити шпагат не гірше російської балерини Анастасії Волочкової

Так, наприклад Тіна Кароль на сцені показує всі свої вміння і спортивну підготовку, пише Politeka.net. Зірка зробила полушпагат, спираючись об стілець.

Світлана Лобода похвалилася вмінням під час відпочинку. Артистка позувала в купальнику, сидячи на шпагаті. Так, Волочкова і поруч не стояла.

Українська співачка Ольга Полякова теж вміє робити шпагати. В одному зі своїх яскравих нарядів зірка з легкістю підняла ногу.

Ані Лорак, яка зараз живе в Росії, також не відстає від нового "тренду". Артистка продемонструвала повітряний шпагат біля шведської стінки.

Не відстає і телеведуча Леся Нікітюк, яка рівно підняла довгу ніжку, лежачи на дивані.

Учасниця шоу "Танці з зірками", спортсменка Ганна Різатдінова витягнулася в шпагаті без труднощів. Варто відзначити, що красуня займається гімнастикою з дитинства.

Нагадаємо, Тіна Кароль у розмові з телеведучою Катериною Осадчою порушила важливу тему.

Співачка вважає, що не можна ділити Україну на частини, проливаючи кров, відбираючи те, що багато років їй належало.

"Я проти будь-якої війни. Коли люди кажуть: "Це ж все одно сепаратисти" - то страшно! Загинули люди! А сльози матерів однакові. З іншого боку, не можна ділити Україну!", - вважає Кароль.

Раніше повідомлялося, що Світлана Лобода вирішила представити в розділі Сторі Instagram рідкісний кадр з дочкою - ще маленькою дівчинкою Євангеліною.

Світлана вирішила здивувати архівним кадром шанувальників, які кожен день чекають від зірки нових фото, незважаючи на те, що зараз зірка знаходиться в режимі самоізоляції.

Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережа

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу

Також Politeka писала, що Лобода в тоненькому топі не втрималася від шалених танців