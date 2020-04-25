Українська співачка MARUV показала як розважається з чоловіком на карантині

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка вирішила представити невеликий жартівливий відеоролик з вечірніми розвагами зі своїм чоловіком. Вже кілька тижнів зірка перебуває на карантині і замість того, щоб безцільно проводити час вдома, Анна намагається урізноманітнити будні жартівливими роликами, повідомляє Politeka.

В цей раз дівчина показала, як вона в жартівливій манері заграє з коханим, а також відкрито намагається його собзлазнит. Сам же чоловік зірка забавно сморщил обличчя і заперечно захитав головою, як би не схвалюючи її поведінку.

Потім Ганна показала себе в образі чоловіка - якогось кавказця, якому сподобався її образ і який не проти зайняти місце "її крашу". Саме відео вийшло досить кумедними і комічними, але шанувальник не змогли залишити свою думку з-за публікації ролика в розділі Сторі.

Анна Корсун показала новий короткий ролик в Instagram. На кадрах Корсун позує в піжамі, а також з синіми кісками, які вона додала на волосся. Ганна пофарбувалася на камеру, а після цього стрибнула в ліжко леопардового кольору. MARUV в цей момент змінила одяг на спідницю і блузку в горошок і пішла викидати сміття в сміттєпровід.

Фанати встигли переглянути ролик більше 50 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Головне санитайзером в камеру попшикала - тепер нас ніякий вірус-шмирус не візьме", "Руками взялася за ручку смітники ,а потім посилаючи поцілунок ,торкнула свою оральну зону", "Сині кіски до речі шикарні, дуже тобі йдуть", "Нафарбуватися щоб винести сміття в сміттєпровід...під'їзду", "А де маска і рукавички! Наступний ролик треба і це!;))", "Блін, не наділа рукавички і поцілунок на нас повітряний відправила, ось хуліганка".

Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео

А ще Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ кращих поз для фотосесії

Також Politeka повідомляла, гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни