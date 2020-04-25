Українська співачка Надя Мейхер-Грановська, яка раніше входила до групи «ВРА Гра», показала розкішні форми в сукні з вирізом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.
Так, співачка позує в пікантному сукня з вирізом, демонстративно нагнувшись і показавши на камеру, ніж її нагородила природа. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Вау, краса», «Яка гарна!!!», «Яка життєрадісна фотографія», «розкішне тіло», - пишуть вони.
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До цього ми писали, що відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала новий образ
На фото Мейхер позувала в темно-гірчичному сукні з величезним декольте. Образ Надія доповнила чорними босоніжками на великому підборах. Співачка лежала у ванній і закрила очі від задоволення. На фото легко можна оцінити форми зірки, адже декольте плаття вражаючих розмірів.
Фанати поставили півтори сотні лайків і написали кілька коментарів, в яких смайликами показали, як їм подобається новий образ Мейхер.
Раніше ми повідомляли, що співачка Надія Мейхер, яка входила в групу «ВІА-Гра», показала розкішне тіло в пікантному вбранні.
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