Відома актриса Евеліна Бледанс постала в білому платті, чим вразила своїх шанувальників

Зірка опублікувала фото в своєму Instagram, пише Politeka.net. Актриса позувала в білій облягаючій, довгій сукні, яка підкреслила її струнку талію і виділила груди зі стегнами.

Доповнили образ капелюшок з вуаллю, а також сумочка, червоні босоніжки і довгі сережки.

В пості артистка розповіла про свій прямий ефір, що вона вирішила присвятити батькам.

Зірка захотіла розповісти, як навчити дітей розважатися самим.

"Раніше ми могли годинами бути захоплені з яким небудь камінчиком або паличкою, а у наших дітей гори іграшок, і вони маються від неробства, - написала Бльоданс.

В ефірі з Анною Французовою, логопедом-дефектологом і педагогом з техніки мови, планується з'ясувати, як виробити через гру самостійність.

За чотири години пост зібрав майже 4000 лайків та багато коментарів.

"Евеліна ти просто красуня нехай життя приносить тобі тільки світлі дні", "Ти така Елітна свіженька на красу що якщо в кремль тільки одній людині на прийом , до товариша обнуленому", "😻😻😻👍👍👍🔥🔥🔥красуня!!!", "О, яка краса неземна", "Красуня🌹Немає рівних❤❤❤", "ЭВЕЛІНОЧКО!!!!ТИ НЕЗРІВНЯННО КРАСИВАААА", "Королева👍", "Бомбічна жінка😍😍😍!!! Здоров'я Вам, весняного тепла і всіх благ🌹🌹🌹🌹🌹", "БІЛА КОРОЛЕВА.👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👑👑👑", "Шикарна дама", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Евеліна Бльоданс позувала в сукні з величезним декольте. Образ доповнила вона намистом на шиї.

Волосся в цей раз у неї було розпущене. На тлі можна побачити велике вікно і фіранки, а також частково елементи інтер'єру кімнати.

Нагадаємо, Бледанс блиснула розкішними формами сміливої позі

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