37-річна Анжеліка Ревва, дружина гумориста і співака Артура Пирожкова, розповіла про те, що зробила вперше в житті, будучи на карантині

Як передає Politeka.net, Анжеліка поділилася фото і відео в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала її молодша донька - семирічна Амелі.

На відео дівчинка хвалиться шпагатом - прям в кращих традиціях епатажної російської балерини Анастасії Волочкової. В чорних шортиках і топіку, а також білих шкарпетках малятко з усіх сил намагається виконати гімнастичну фігуру, щоб порадувати свого тренера, голос якої чути за кадром. У підсумку, дівчинці вдається сісти на шпагат і просидіти в такій позі, рахуючи до 10.

А на фото Амелі позує в білій вітровці й спортивних штанях на прогулянці.

"Доброго ранку)) Так! Саме ранок!! 😂 Я вперше в житті прокинулася о 12.00 🥱 Мені починає подобається цей режим 😅 а у когось спортивний ранок.. ось зануди", - підписала кадри дружина Пирожкова.

За годину пост лайкнули понад 3500 людей. Анжеліка зі своєю таємницею і її дочка "зірвали оплески" в коментарях.

"Ось це розумниця, шпагат так шпагат👏"

"Гарні,добрі у вас дівчинки. 🌸"

"Я думала ми одні з дочками в 11-12.00 встаємо :))) 😂😅, уф , прямо зраділа , що є ще такі сім'ї 👩‍👧‍👧! Просто не поспішаємо , гнати нікуди ))) все встигаємо ..."

"🤗 трудяжечка Амелі!!!😘 👍 Я теж хочу такий шпагат! 😉"

"Боже😍яка ж вона розумниця! ❤️"

Раніше ми повідомляли, Анжеліка тепло привітала Амелі з семиріччям, поділившись в Instagram видеонарезкой: "Ти плід величезної, глибокої, пронизує любові!".

зокрема, на кадрах вимазана шоколадом Амелі намагається пояснити мамі, що вона не чіпала цукерки, а це просто "напали зайчики" і з'їли всі слодости. Мимимишность моменту зашкалює.

Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася підросли дочками: "Неймовірний талант".

Як повідомляла Politeka, Анжеліка Ревва засвітила зайве в крихітному топі: «заводить з півоберту».

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