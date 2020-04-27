Відома українська співачка Віра Брежнєва, дружина Костянтина Меладзе, показала новий образ
На фото Брежнєва лежала на підлозі у волохатому сукню. Можна відразу зауважити, що Віра зовсім без білизни. Волосся у співачки були розпущені і лежали просто на підлозі. Однією рукою зірка взялася за голову. Поруч можна побачити палетку - яку рекламує Брежнєва, свій бренд. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати встигли поставити майже 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
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Раніше ми повідомляли, що 10-річна дочка співачки Віри Брежнєвої, Сара Кіперман, опублікувала кілька яскравих знімків.
Так, день тому Сара виклала архівні фото, на яких позувала на природі в Італії.
Увагу користувачів мережі привернуло те, що дівчинка наклала на очі довгі чорні стрілки і рожеві тіні.
Повідомлялося, що знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала недбалим виглядом після святкування Пасхи.
Сьогодні зірка з'явилася під час прямого ефіру в соціальній мережі в кілька невдалому вигляді - артистка постала перед фанатами в світлій толстовці, з припухлим особою і сплутаним волоссям. При цьому чітко видно зморшки і запалі щоки зірки.
Нагадаємо, Брежнєва розповіла, як тримає Меладзе в тонусі
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