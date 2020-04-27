Алла Пугачова користується неймовірною популярністю й досі

Люди цінують і люблять артистку і це виражається різними знаками уваги, передає Рoliteka.net.

Так, в одній із фан-сторінок Пугачової було оприлюднено архівне відео. Молода Пугачова блищала в чорному міні і жакеті. В руках зірка тримала букети і кульки. До співачки підбіг молодий чоловік, який взяв артистку за руку і поцілував у щоку. Був би там у той час чоловік примадонни Максим Галкін лопнув від злості. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Виступ Алли Борисівни в збірному концерті «Голос світу - музика сердець» 1987 року в Олімпійському 🔥", - підписане відео.

Майже за добу пост зібрав близько 40 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Таке бачу вперше, якось пройшло повз!!!", "Вау, Вау, Вау!!!)))...А, все-таки він нахаба", "Що і потрібно було довести: ніжки як у кози ріжки. Це я вам кажу як чоловік", "Наша то!!! Ого го!!!", "Незвично, але дуже ефектно!!! 👍", "Браво браво браво", "Молодчина!!!!! Всім злостивцям назло!!!!!", "Чоловіки від Вас без розуму.❤️ та й жінки теж,❤️ так було і так буде завжди ❤️ ми Вас любимо!!! 👏👏👏❤️❤️❤️", "Алла Алла Аллочка моя неповторна", "Інша справа👌 💥 А то якісь балахони😉 Таку красу ховала 😂 Ось це я розумію - секс бомба 💣 👍😍", "Шикарні і незабутні були виступи Алли!!! Все заради неї прийшли тоді на ці збірні концерти!!!", "Прекрасна у всі часи!😍", "Жінка заслуговує всього прекрасного , що є на цьому світі. Здоров'я , на багато літа. 🔥🔥🔥", "Алла вас завжди цінували чоловіки різних віків, накладено яка пристрасть у шанувальника, Алла мало вас стало в пісні, сумуємо!!!💐❤️🔥💋", "Як завжди прекрасна і неповторима".

Нагадаємо, що фото новонародженого в сім'ї Пугачової злили в мережу: «Важливий день».

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