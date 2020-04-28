Відомий український співак Потап разом зі своєю дружиною Настею Каменських здивували несподіваною зміною іміджу

Артисти припинили спільну роботу в групі через десять років її існування. Тим не менш, кожне фото зірок, зроблене ще до розпаду групи, викликає чималий ажжиотаж. Зокрема тому, що і Настя, і сам Потап скинули більш ніж за двадцять кілограм і змінилися до невпізнання. На новому фото, опублікованому в соціальній мережі Instagram, артисти постали в образах легендарних співачок, пише Рoliteka.net.

Так, співак вирішив нагадати про минулі музичних днями разом зі своєю дружиною. На архівному кадрі можна помітити, як виглядає ще тf, що худнt Каменських з помітним зайвою вагою на животику, а її чоловік в образі Алли Борисівни красується на сцені.

Артисти приміряли на себе образ легендарних артисток – Алли Борисівни Пугачової та Софії Ротару.

«Pugacheva & Rotaru #птп #nk», - лаконічно підписав яскраве фото Потап.

Шанувальники буквально підірвали пост коментарями:

«Пугачова , що під втомилася))))😁», «Оу, яка краса😅 схоже, Пугачовій стало погано🤩», «Одна особа!😂🤟», «"Я ж Пугачова! Я - Ротару, Ротару. Ми з тобою не пара, це дуже шкода, але на пару ми піаримо фестиваль..."😅💣💣», «Я не дізналася Потапа 😂 👍», «Ось це прикольно. ПТП тобі йде 😂😂😂👍», «Пугачова & Ротару це як у пісні "У нас на раене"😂😂😂😂😂», «Плогеат! Злодійки оброзов!)», «Мадонна курить в сторонці 😅».

Раніше Потап вирішив відповісти в програмі «Зірковий шлях», рішення його дружини ділитися з публікою досить жаркими і навіть відвертими кадрами.

наприклад, тільки під час останньої відпустки зірка представила серію кадрів в нових бікіні і блиснула напівпрозорим костюмом на концерті:

«Якщо ми один одного любимо, то чому вже чіплятися, якщо вона артистка. Я впевнений. Не в собі, в своїй любові. Тому я дозволяю їй все», – спокійно зауважив Потап в шоу.

При цьому він підкреслив, що любить фото дружини і вони викликають захоплення у фанатів. Оскільки ці фото подобаються йому, як чоловікові, він розуміє, що це викликає бурхливу реакцію і у інших.

«Я знаю, що вона дуже красива жінка. Але це моя жінка, я з нею прокидаюся щоранку. Вона навіть вранці красива», - досить мило відповів Олексій.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

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