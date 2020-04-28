Популярна українська співачка Ганна Сєдокова поділилася відвертим тизером свого нового кліпу

Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала у своєму Instagram нарізку кадрів з кліпу на свою пісню «Грааль», прем'єра якого повинна відбутися 29 квітня.

На кадрах Сєдокова сидить одна в темній кімнаті з миготливим світлом. Кадри постійно змінюються, тому на них складно що-небудь розглянути. Однак, судячи з відео, з одягу на співачці лише білий корсет, а внизу Сєдокова вирішила залишитися без нічого. Образ співачки доповнив блискучий макіяж очей, який став своєрідним акцентом в кадрі.

«#ГРААЛЬ завтра прем'єра #самоізоляція, як життєвий вибір», - підписала відео Сєдокова.

Шанувальники тут же відреагували на її публікацію.

«Улюблена пісня», «Ааа... нарешті! Чекаю з нетерпінням. Одна з улюблених пісень з альбому», «Божечки!!! Моя улюблена пісня», «Така улюблена пісня і так складно її слухати. мурашки)», «шикарно», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Сєдокова похизувалася інтимним кадром в сріблястому бікіні і вбила мережу.

цього разу артистка з'явилася перед дзеркалом в крихітному сріблястому бікіні, чи приховує її гідності. Ганна, схоже, вирішила продемонструвати всю свою фігуру самим жарким і зручним способом.

Так, артистка опублікувала гарячий знімок з ванної. На фото вона позує стоячи в спокусливій позі перед дзеркалом. На співачці – нижня білизна сріблястого кольору з тонкими перемичками на стегнах, яке відтінила її рівний шоколадний загар.

Нагадаємо, Сєдокова різко присоромила Тодоренко після скандальної заяви про жінок.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Сєдокова сполохала кадром в одних трусах: "Таким жаром віяло тільки від Жанни Фріске".

Також Politeka писала, що Сєдокова у розхристаних вигляді насмішила мережа величезним костюмом.