25-річна українська актриса Анна Кошмал, яка стала мегапопулярною після ролі Жені Ковальової в серіалі "Свати", все більше стає розкутішою

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому з'явилася у відвертому образі.

Анна показала струнку фігуру в класичному брючному костюмі чорного кольору. Однак, строгість і елегантність вбрання були порушені однією божевільною деталлю. Красуня "забула" про ліфчик, засвітивши пружні принади. Важко встояти від такої зухвалої витівки. Не відразу навіть кидається в очі, що Кошмал відмовилася від макіяжу на цьому фото і показала свою природню красу.

Актриса зібрала волосся в хвіст, відвела погляд убік і розташувала руку на поясі.

"Загублений у твоєму світлі ☀️🎶", - лаконічно підписаний гарячий знімок.

За півгодини пост Кошмал лайкнули більше 11 000 людей. Шанувальники "вишикувалися в чергу", щоб залишити захоплений коментар.

"Женєчка виросла 😻😻😻"

"Дуже красива❤️❤️❤️"

"Ви просто найяскравіша людина!"

"Ля яка❤️❤️"

"Срамота і нічого красивого!"

Раніше ми повідомляли, Кошмал показала себе без фотошопу. На кадрах дівчина позувала в темно-червоній толстовці і з розпущеним волоссям. А у вусі у неї був бездротової динамік. Красуня вела прямий ефір і одночасно чатилась з натовпом фанатів.

"Вас чоловік ревнує до сцен з поцілунками?", "Будуть ще Свати?", "Добре", "Скільки тобі років, якщо не секрет", "Привіт, я тебе люблю", "Що робиш?" - писали в коментарях.

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