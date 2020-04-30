Популярна співачка і телеведуча Ольга Бузова здивувала шанувальників новим ніжним образом

Про це пише Politeka.net.

Відповідний пост зірка опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Ольга Бузова вирішила поділитися з шанувальниками історією, яка дуже її зворушила.

"Вчора на поверсі до мене в двері подзвонили. Відкриваю, і виявилося, що це волонтер, запитує, чи не потрібна в чомусь допомогу! Дуже, звичайно, круто. Я відмовилася від допомоги, є ті, кому потрібна реально зараз. Важливо! Це був абсолютно звичайний молодий чоловік у масці і рукавичках, готовий допомогти з продуктами або винести сміття. Це і є той самий наш російський генетичний код...", - написала вона в своєму Instagram.

Вона також висловила надію, що люди будуть і далі так допомагати один одному навіть після закінчення карантину.

"Це насправді дуже цінно, сподіваюся, що хоч на якийсь час ми винесемо це і звичайне життя, перш ніж знову встромити в телефон і скакатимуть по своїх справах!", - резюмувала Бузова у своїй публікації.

Але користувачі більше звернули увагу на нову зовнішність телеведучої. На фото можна побачити Ольгу Бузову з новою стрижкою і в блузці з яскравим декольте.

"Яка ніжна", "Оля, просто супер з новою стрижкою!", "Круто виглядаєш", "Красуня", "Ух яка", "Оля, ти чудово виглядаєш", "Як же тобі пасує ця стрижка) напевно наступна стадія, фарбування в чорний?", "Просто шикарно!", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Ольга Бузова пішла на крайнощі заради зміни іміджу. Зокрема, телеведуча позувала у чорній шкірянці, сидячи в машині. На Ользі був яскравий макіяж, але це не головне, адже зірка показала себе - блондинкою. Як можна зрозуміти, це старе фото з 2016 року.

Фанати поставили понад 500 тисяч лайків, серед яких була і Христина Асмус, а також написали кілька коментарів:

"Айй,яка гарна", "Можна дивитися вічно", "А що, дуже не погано", "Так то краще ніж з кострюлей на голові", "Очеоь мило", "Про зачіска зараз майже така ж", "Дуже личить вам блонд".

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