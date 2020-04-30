Анжеліка Ревва показала себе шанувальникам в новому яскравому образі
Про це пише Politeka.net.
На цей раз дружина Артура Пирожкова (Олександра Ревви) вирішила поговорити на тему здоров'я і впливу гумору на нього.
Відповідну публікацію Анжеліка Ревва опублікувала у своєму особистому Instagram.
Долар зійшов з розуму перед "травневими", в обмінниках переполох: як змінився курс
Квітень наостанок зіпсує настрій українцям: кого накриють дощі з грозами
Гігантську рибу виловили в лимані під Одесою: як вона виглядає, фото
Підлість Меган Маркл розкрита, на принца Гаррі боляче дивитися: "Перетворився в іншу людину"
"...За словами фахівців, гумор є прекрасним механізмом захисту. А пережити непростий час можливо тільки в умовах збереження психіки. У період пандемії вкрай важливою стає робота психологів, які повинні допомогти впоратися з наслідками порушення повсякденної рутини і ізоляції. Це може бути і домашнє насильство, і депресія, і посттравматичний розлад. У всіх цих випадках бажано звертатися до психолога, навіть на дистанційній основі, тому що з такими речами важко впоратися самим. Гумор допомагає завжди. Проблеми залишаються, але з гумором їх можна розділяти м'якше. Гумор дає нам зрозуміти, що жертви, які ми робимо заради загального блага, мають сенс", - написала зірка російського шоумена в мікроблозі.
Але більшість користувачів звернуло увагу не на текст, а на зовнішній вигляд Анжеліки Ревви. На фото можна побачити зірку з яскравим макіяжем і накрученими кучерями. Крім цього, на знімку Анжеліка Ревва засвітила частину свого декольте.
"Анжеліка, мені б так виглядати", "Шикарна", "Красива", "Дуже гарно", "А Ви собі губи робили, чи вони у Вас генетично закладені?", "Ви красуня, слів немає", "У вас завжди такі сумні очі. Сумні і красиві", "Красива і мудра", "Серед Вас немає красивіше ні-ко-го! Повірте мені", - прокоментували фанати фото Ревви.
Раніше ми розповідали про те, що Філіп Кіркоров продовжує отримувати самі різні привітання з нагоди свого дня народження.
На цей раз "відзначився" співак і шоумен Олександр Ревва. У своєму особистому Instagram російська зірка опублікувала пост, присвячений відомому виконавцю Філіпу Кіркорову, який відзначає сьогодні свій 53-й день народження.
Крім вітального тексту, Олександр Ревва також поділився цілою підбіркою спільних знімків з Філіпом Кіркоровим, де також можна побачити і дружину шоумена Анжеліку.
Нагадаємо, що доньки Артура Пирожкова підросли і стали справжніми красунями, фото: "Такі різні, але...".
Як повідомляла Politeka, розкішна дружина Артура Пирожкова спокусила вигинами в купальнику, фото: "Просто мрія".
Також Politeka писала, що дружина Артура Пирожкова показала, на кого насправді схожі їхні діти: "Вау, які красуні!".