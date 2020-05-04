17-річна Маша, дочка актриси і гумористки "Квартал 95" Олени Кравець, після довгого мовчання опублікувала в соцмережі нові фото

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася знімками в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала на мосту. Маша притулилася до огорожі, опустила руки вниз і пильно подивилася в об'єктив з зухвалою посмішкою на обличчі. При цьому її коротке волосся розвівалося на вітрі.

Дочка артистки була у картатій куртці, зеленому светрі й синіх джинсах з блискучою сумкою-бананкою на грудях.

Дівчина позувала на тлі вечірньої столиці, що розкинулася внизу. Час для зйомок вибраний вдало - почали запалюватися вогні, що додало якоъсь загадковості кадрам.

"*підпис не про карантин*", - написала в соцмережі Маша, яка ризикнула порушити самоізоляцію заради ефектних знімків - "мама знає?"

Раніше ми повідомляли, Маша продемонструвала, як розважається під час карантину. Вона опублікувала коротке відео, на якому чуттєво рухалася під музику.

На кадрах дівчина постала в простій домашній одежі, без макіяжу. Особливо помітно, наскільки сильно юна красуня схожа на свою зоряну маму.

Також ми писали, Олена Кравець із сім'єю поспішила тимчасово виїхати з Києва в Одесу після того, як столицю накрила димова завіса через пожежі у Чорнобильській зоні.

"Ми зараз тимчасово в Одесі... Втекли із задимленого Києва... трішки подихати і привезти вам морського бризу", - повідомила актриса.

Крім того, будучи в Одесі, Олена записала важливе відеозвернення до українців, попросивши їх приєднатися до благодійництва, що стосується онкохворих дітей.

Нагадаємо, що Олена Кравець з "Квартал 95" відверто розповіла про проблеми: "Можна зійти з розуму! Це вариво...".

Як повідомляла Politeka, дочка Олени Кравець похвалилася забороненими розвагами в Одесі: "Ну нічого собі!".