Дівчині немає ще навіть 20 років

Старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман стала жертвою цькування у мережі після того, як поділилася фото в купальнику

Про це дівчина розповіла в сторіз на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Соня опублікувала фото з тієї ж серії, написавши, як їй було неприємно читати коментарі під своїми знімками.

«Спасибі всім, хто не полінувався написати під моїм останнім постом, що я жирна кобила, що я виглядаю на 45, і що у мене немає совісті. Мені дуже приємно. І я сподіваюся, що вам стало легко після того, як ви мені написали свою думку. За екраном всі такі сміливі. Спробуйте подивитися на себе в дзеркало і сказати собі такі гадості. А то у нас всі такі ідеальні, молоді, совісні», - написала дівчина.

Зазначимо, що під самим постом поганих коментарів не залишилося. Найімовірніше, всі їх Кіперман видалила. Замість цього там залишилося багато слів підтримки і компліментів для красуні.

«Модель! Вся в маму!», «Ти красива! Не слухай нікого», «Красуня», «Соня ти мій ідеал! Не слухай нікого, хто хрень всяку пише! Ти світле янголятко! Love you!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Соня Кіперман змінила колір волосся світлий на темний. Цей колір додав їй років.

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