Знаменитий молдавський виконавець Дан Балан підкорив новим роликом під час зйомок нового проекту

Не так давно відгримів фінал знаменитого пісенного шоу "Голос", в якому Дано брав участь у ролі судді. Артист встиг прославитися ще й приписуваним йому романом з Тіною Кароль, яка в свою чергу в останній час тільки підігріває чутки про любовні стосунки зі співаком, передає Politeka.net.

В цей раз молодий співак показав превью-кадри зі зйомок проекту, яким буквально підкорив фанатів і викликав шквал коментарів у мережі. Зірка з'явився в звичному похмурому вигляді, очаровуя силою свого голосу:

Ось що написали шанувальники:

«Нова публікація!! Вже!! ❤️», «Дано, ти найкращий!!», «Дано,ти найкращий!», «Що це, зраджуєш Тинке?», «Awesome 😍», «Дуже чекаємо новий кліп #всепробачати 💜😍», «Чекаємо з нетерпінням❣️», «🍭🍭🍭🍭 красень Дан🐇😍😍😍», «Ми всі з нетерпінням чекаємо кліп😍😍😍♥️♥️♥️», «Шо це таке?».

Кілька днів тому в мережі був представлений ролик, записаний у спальні Тіни Кароль. Справа в тому, що артисти записали нову пісню в дуеті, який чекали багато місяців фанати. Пісня з'явилася на інших музичних майданчиках, крім Ютуба, тільки сьогодні. Спеціально до цієї події Дано опублікував нове фото, але засвітив дещо зайве.

Так, у початковому ролику співачка Тіна були поруч один з одним: чоловік грає на гітарі, а сама Кароль кокетливо дивиться на чоловіка і підіграє того на піаніно. Протягом усього квітня фанати активно писали про майбутню колаборації двох артистів, тому вийшов кліп зайняв перше місце в трендах Ютуб-платформи всього за кілька днів.

Дано готувався до виступу також ответствено, текст пісні, написаної їм, заінтригував фанатів не менше. На своїй сторінці артист також поділився кадром, на якому він з Тіною варто романтично притиснувшись один до одного і засвітивши зайве - Кароль позувала з кільцем на безіменному пальці.

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