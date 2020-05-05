Шоумен і співак Олександр Ревва, якого всі знають під псевдонімом Артур Пирожков, порадував знімками дочок
Артист опублікував фото в своєму Instagram, , пише Politeka.net. На знімку позують дочки співака Аліса і Амелі.
Обидві красуні були в білих футболках та світлих джинсах. Дівчатка розпустили волосся, обидві дивилися в камеру і посміхалися.
"Всіх дівчат вітаю з Міжнародним Днем Принцес!!!", - написав Пиріжків.
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Через чотири хвилини пост зібрав понад 2500 лайків та багато коментарів. Деякі написали мовляв тепер зрозуміло, на кого схожі.
"У вас дуже гарні діти", "шкода трон у нас тільки білий😅, а корона на вулиці...", "Що ж ви раніше не сказали😃,я б з ранку пограла в принцесу,а я грала в футбол...😂", "Ваші принцеси - просто красуні! 😍", "Ех, я вже давно не відчуваю себе принцесою . Не щастить в особистому житті , не ті попадаються", "Лялечки!!!🤗🌹🌹🌹", "Раз принцеса. Два принцеса. - Це добре. Тільки не зрозуміло, тато цих дівчаток - Ревва або Пирожков?", "І ваших красунь зі святом!)", "Здоров'я 🙏❤️💪🏻", "Красунечки!!!!👍", "Одна доня тато,а ін. мама👍👍👍🤗❤️", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, дружина Артура Пирожкова вирішила пофілософствувати на тему здоров'я і впливу гумору на нього.
Відповідну публікацію Анжеліка Ревва опублікувала у своєму особистому Instagram.
"...За словами фахівців, гумор є прекрасним механізмом захисту. А пережити непростий час можливо тільки в умовах збереження психіки", - розповіла Анжеліка.
Раніше ми писали, що Анжеліка Ревва не тільки показала чорно-білий образ під час прогулянки, блиснувши струнким тілом, але ще й поскаржилася на самоізоляцію. Схоже, перебування вдома без активного способу життя і руху дається їй не так просто.
Нагадаємо, що доньки Артура Пирожкова підросли і стали справжніми красунями, фото: "Такі різні, але...".
Як повідомляла Politeka, розкішна дружина Артура Пирожкова спокусила вигинами в купальнику, фото: "Просто мрія".
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