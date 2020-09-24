У зіркової пари української шоу-бізнесу Тараса Тополі і Alyosha народилась третя дитина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки в соцмережі.

Як відомо, нещодавно українська співачка Alyosha та її чоловік, соліст групи "Антитіла" Тарас Тополя, стали багатодітними батьками - в них народилась третя дитина. На тлі цього співачка констатувала, що їхнє подружжя за останні роки дуже подорослішало.

"Якось подорослішали ми за останні пару років..) і фотка така, доросла)", - написала Alyosha і "тегнула" свого чоловіка Тараса Тополю.

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На опублікованій світлині співачка позує у кріслі, а Тополя стоїть поруч, трохи обіймає дружину і посміхається.

Alyosha відзначила, що вони з чоловіком змінились за останні роки і подорослішали.

На фото Alyosha одягнена у пудрову сукню на гудзиках аж під шию, з акуратно вкладеним кучерявим волоссям, з легким макіяжем, а Тарас у стриманому сірому костюмі в клітинку і в сорочці під колір сукні дружини.

Шанувальники активно коментують зворушливе фото.

"Як же приємно на вас дивитись", "Обожнюю вас", "Гарні!", - пишуть фанати.

Нагадаємо, що вагітна Alyosha з чоловіком приголомшили Осадчу божевільними іменами для дитини: "Карантинія і...".

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