У зіркової пари української шоу-бізнесу Тараса Тополі і Alyosha народилась третя дитина
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки в соцмережі.
Як відомо, нещодавно українська співачка Alyosha та її чоловік, соліст групи "Антитіла" Тарас Тополя, стали багатодітними батьками - в них народилась третя дитина. На тлі цього співачка констатувала, що їхнє подружжя за останні роки дуже подорослішало.
"Якось подорослішали ми за останні пару років..) і фотка така, доросла)", - написала Alyosha і "тегнула" свого чоловіка Тараса Тополю.
Долар впаде, курс валют змусить українців зітхнути з полегшенням: "Коштуватиме..."
Якою Ані Лорак була до пластики й розлучення, в мережі спливло несподіване фото: "Де її родимки?"
Субсидій можна не дочекатися, в Кабміні прийняли несподіване рішення: "Ті люди, у яких..."
Спокуслива Асмус в топі з глибоким декольте показала, чим підкорює чоловіків: "Невже свої?"
На опублікованій світлині співачка позує у кріслі, а Тополя стоїть поруч, трохи обіймає дружину і посміхається.
Alyosha відзначила, що вони з чоловіком змінились за останні роки і подорослішали.
На фото Alyosha одягнена у пудрову сукню на гудзиках аж під шию, з акуратно вкладеним кучерявим волоссям, з легким макіяжем, а Тарас у стриманому сірому костюмі в клітинку і в сорочці під колір сукні дружини.
Шанувальники активно коментують зворушливе фото.
"Як же приємно на вас дивитись", "Обожнюю вас", "Гарні!", - пишуть фанати.
Нагадаємо, що вагітна Alyosha з чоловіком приголомшили Осадчу божевільними іменами для дитини: "Карантинія і...".
Як повідомляла Politeka, Джамала, Alyosha, Хадід та інші вагітні зірки показали змінилися фігури: топ ніжних фото.