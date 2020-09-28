Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, розповіла про плани в Україні

За її словами, вона хоче в найближчому майбутньому зробити тур по Україні, щоб показати українцям своє шоу DIVA. При цьому вона додала, що приїжджає в Україну досить часто, адже тут живе її сім'я.

Про це вона розповіла під час інтерв'ю з журналістами видання КП в Україні.

"Дуже хочу зробити тур по Україні з великим стадіонним концертом в Києві. Шоу DIVA - це те шоу, яке повинні побачити в Україні. Воно отримало всілякі нагороди як найкраще шоу. Але найцінніше - воно створене українською командою. Режисер-Олег Бондарчук, та й основа всього шоу-українці. Я пишаюся результатом і хочу, щоб Україна побачила цей продукт, моє шоу", - розповіла Ані Лорак.

Вона також розповіла, що в проміжках між роботою, викроює час, щоб приїхати до своєї сім'ї в Україну. Адже ніде вона не відчуває себе такою наповненою, як вдома.

"Я буваю в Україні досить часто і кожен раз отримую неймовірне задоволення, тому що тут живе моя сім'я, батьки, брати, багато близьких друзів. І, звичайно, завжди в проміжках між роботою в моєму щільному графіку ми збираємося всі разом, дуже тепло спілкуємося. Ці хвилини завжди наповнюють мене енергією, дом завжди дає мені сили. Ніде ти не відчуваєш себе такою наповненою, як вдома",- резюмувала співачка.

Нагадаємо, Ані Лорак перебуває в особливому зв'язку з Лазарєвим ще з дитинства, зізнання співачки.

Як повідомляла Politeka, екс-дружина молодого коханця Ані Лорак переживає нову драму.