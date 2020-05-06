Пожежа охопила величезний хмарочос, уламки падають на землю: кадри масштабної НП
Масштабна пожежа охопила 48-поверховий хмарочос з житловими апартаментами
Рятувальники відзначили, що їм вдалося евакуювати всіх людей з будівлі.
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Пожежа охопила величезний хмарочос, уламки падають на землю: кадри масштабної НП
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Нагадаємо, бізнес-аналітик, експерт Європейського Аналітичного центру Вадим Бардась розповів, що буде з курсом валют після виділення кредиту МВФ.
Так, на думку експерта, після виділення коштів долар в Україні зупиниться на позначці - 29-30 гривень.
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Зовсім інша картина буде з курсом євро: регулятор встановив його в районі 2926,91 гривні, хоча днем раніше торгувався за 2950,78 (-23,87).
Також в регуляторі розповіли, що до середини минулого дня долар торгувався по 26,9775 за одну купюру.
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«Щодня мільйони дітей дивляться відеоуроки по телевізору. Згодом такі ж проекти почали робити деякі інші країни. Ця ідея була своєчасною і необхідною, а тому успішною... Проте, ми не можемо бути впевненими, що всі діти на 100% скористаються нашою допомогою», - зазначив Бабак.
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