НП сталася ввечері 5 травня у місті Шардж в ОАЕ. Відомо, що вогонь охопив практично всю будівлю. За попередніми даними, спочатку пожежу могла розгорітися в одному з розташованих в хмарочосі ресторанів.

Рятувальники відзначили, що їм вдалося евакуювати всіх людей з будівлі.

Українцям доведеться роками виплачувати кредит від МВФ: важливе рішення Євросоюзу

Стали відомі підсумки по питанню виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

5 травня Євросоюз схвалив пропозицію Єврокомісії про виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні для подолання наслідків китайського вірусу. Планується, що ці кошти стануть доступні протягом 12 місяців. Суму перерахують двома частинами. На погашення кредиту Україні відведено 15 років.

Нагадаємо, бізнес-аналітик, експерт Європейського Аналітичного центру Вадим Бардась розповів, що буде з курсом валют після виділення кредиту МВФ.

Так, на думку експерта, після виділення коштів долар в Україні зупиниться на позначці - 29-30 гривень.

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Згідно з даними Нацбанку, курс долара сьогодні встановлено на рівні 2697,74 гривень. Хоча днем раніше «вічнозелений» торгувався за 2697,49 грн (+0,25).

Зовсім інша картина буде з курсом євро: регулятор встановив його в районі 2926,91 гривні, хоча днем раніше торгувався за 2950,78 (-23,87).

Також в регуляторі розповіли, що до середини минулого дня долар торгувався по 26,9775 за одну купюру.

Що чекає українських школярів з вересня, з'явилося пояснення: "Вони будуть місяць..."

На початку нового навчального року українським школярам доведеться витратити місяць на те, щоб наздогнати програму, пропущену за час карантину

Про це заявив голова комітету ВРУ з питань освіти науки і інновацій Сергій Бабак. Він зазначив, що незважаючи на проект «Всеукраїнська школа онлайн», не можна бути впевненими, що всі школярі використовують надані їм ресурси.

«Щодня мільйони дітей дивляться відеоуроки по телевізору. Згодом такі ж проекти почали робити деякі інші країни. Ця ідея була своєчасною і необхідною, а тому успішною... Проте, ми не можемо бути впевненими, що всі діти на 100% скористаються нашою допомогою», - зазначив Бабак.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

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