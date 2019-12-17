Акторка розповіла про свою смерть

Відома актриса Світлана Крючкова перенесла кілька операцій, у час однієї з них у неї зупинилося серце

Зірка фільму «Велика перерва» поділилася драматичними подробицями особистого життя. Так стало відомо, що в 2006 році Крючкова пережила клінічну смерть, про це повідомляє Politeka.net.

Вивести з цього стану актрису зміг завідувач реанімацією. Вона ласкаво називає його своїм ангелом-хранителем.

Актриса так описівает свої відчуття: "Я нічого не бачила. Відчувала любов всіх сторін і доброзичливість"

Також, Крючковповедала про життя з первім чоловіком актором Михайлом Стародубом. Разом вони прожили чотири роки.

Недолшовечности шлюбу сприяло те, що Михайло хотів, щоб актриса займалася побутом. Стародуб вважав, що жінка повинна прати, прибирати і готувати. Крючкова була не готова залишити сцену заради чоловіка.

Раніше ми повідомляли, що заслужена артистка Росії Катерина Дурова померла у віці 60 років.

Інформацію про смерть відомої актриси підтвердила прес-служба Театру на Малій Бронній, в якому працювала Катерина Дурова.

Відомо, що заслужена артистка Росії Катерина Дурова пішла на 61-му році життя після тривалої хвороби. Дата і час офіційної церемонії прощання буде повідомлено трохи пізніше.

Як відомо, Катерина Дурова народилася в родині народного артиста СРСР Льва Дурова і актриси Ірини Кириченко і була їх єдиною дитиною.

Її мама померла в 2011 році, а батько Лев Костянтинович - в 2015 році. На початку своєї кар'єри артистка закінчила ГІТІС імені Луначарського.

Популярність Катерині Дуровой принесли ролі в таких картинах, як «Фантазії Фарятьєва», «Дульсінея Тобоська», «Зелений фургон», «Унікум», «Транзит для диявола», «Шанувальник» і «Юр'їв день».

Варто також відзначити, що у неї від першого шлюбу є 40-річна донька Катерина, а від другого — 33-річний син Іван.

Нагадаємо, знайдено тіло відомого боксера.

Як писала Politeka, зупинилося серце легенди французького кіно.

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