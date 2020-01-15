Російський політик Володимир Жириновський заявив, що внесе в нелегітимну Держдуму законопроект, в якому закріпить неправильного вживання словосполучення «на Україні» замість «в Україні»

Відповідні повідомлення він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Крім того, мовні нововведення він хоче застосувати і до Киргизстану, щоб не «перекручувати» російську мову.

«В останні десятиліття нам активно нав'язують неприродні варіанти вимови назв деяких країн. Наприклад, «в Україні» замість «на Україні». Чи «Киргизстан» замість «Киргизії». Тисячу років ми говорили «Киргизія», але тепер раптом повинні відмовитися від норм російської мови і буквально вивертати гортань, щоб вимовляти назву цієї республіки по-киргизськи. І ми ж не говоримо «в Камчатці», «в Сахаліні», «на Кавказі», так навіщо робити виняток для України?» – вибухнув обуренням Жириновський.

Крім того, скандальний політик вважає такі загальноприйняті правила коверканням російської мови і приниженням російської культури. Саме тому його фракція ЛДПР і вирішила підготувати абсурдний документ.

У Мережі вже відреагували на таку заяву одіозного політика:

"У цього борова відсохла остання клітина його невеликого мозку. Викликає гидливість, як слимак після дощу.», «якщо українців коробить словосполучення на Україні то чому б в якості дружби не говорити в Україні? ми врешті-решт братні народи. я особисто за останні 5 років став спеціально говорити в україні щоб не ображати українців — хоча раніше ніколи навіть не думав що це когось зачіпає.», — писали користувачі.

До речі, скандальний російський політик Володимир Жириновський пригрозив Америці іранською ядерною зброєю.

На своїй сторінці в Twitter одіозний політик вирішив не допустити Третьої світової, яка на його думку обов'язково спалахне через американців.

Тому одіозний Володимир Жириновський не знайшов нічого кращого, як пригрозити американцям знищенням.

Жириновський заявив, що, якщо американці будуть і далі провокувати іранців, то їм прийдеться розправитися з США ядерною зброєю, яка є в Ірані.

«У Ірану є ядерна зброя, якщо продовжаться акти агресії від США - вони не будуть розбиратися. Зараз головне завдання світу - уникнути Третьої світової війни», - написав скандальний політик, продовжуючи погрожувати американцям.

Крім того, він заявив, що в разі удару США по Ірану за нього може заступитися Ірак. Адже сунітське керівництво часів Саддама Хусейна змінилося в Іраку приходом шиїтів, але і в сусідньому Ірані у влади шиїти.