Гіза зберігає безліч таємниць Стародавнього Єгипту, що періодично доводять надзвичайні відкриття археологів

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає Politeka.net

Комплекс стародавніх пірамід в Гізі відкрив ще одну свою загадку. Вчені виявили виключно добре збережену могилу давньоєгипетського верховного жерця часів п'ятої династії фараонів. Усипальниці примітна багатим розписом на стінах і понад п'ятдесятьма статуями.

Гробниця була знайдена ще в 2018 році, проте фото-колекція поступово оновлюється за рахунок доступу нових дослідників.

Вік гробниці оцінюється в 4,5 тисячі років. Вона складається з прямокутного холу загальною площею близько 30 квадратних метрів і підземного приміщення. Поховання також включає в себе кілька шахт-усипалень. Вчені були вражені, наскільки ідеально збереглася р робница.

В гробниці був похований жрець на ім'я Уахти (Wahtye). В Єгипті незабаром назвали гробницю однією з головних знахідок .

«Це одна з найкрасивіших і найбільш значних знахідок, завдяки її кольоровим розписам, скульптурам, а також тому факту, що вона виявлена нерозграбованою», — сказав міністр у справах старожитностей.

Уахти був одним з вищих релігійних діячів, володів титулом божественного наглядача, був радником царя і доглядачем священного човна. Він служив при дворі фараона П'ятої династії Нефериркаре Какаи, роки правління якого оцінюються приблизно 2475-2465 роками до нашої ери.

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