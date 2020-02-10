Одіозний російський політик Володимир Жириновський розмріявся про відновлення "колишньої Русі"

Як повідомляє Politeka.net, скандальний російський політик закликав створити нову Русь під керівництвом РФ, додавши, що в неї повинні увійти Білорусь і Україна. Про це він написав на своєму Телеграм-каналі.

До всього іншого він заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко був зобов'язаний вже давно зробити крок до возз'єднання РФ і Білорусі. Яка, на його думку, нібито повинна просто розквітнути, після цього.

Схожий сценарій він угледів і в майбутньому України, зазначивши, що нібито Русь складалася Великоросії та Малоросії, тому вона і повинна бути відновлена, адже так склалося з давніх часів.

"І з Україною теж саме. Адже Росія історично складалася з Великоросії та Малоросії. Докорінно це одне і те ж – Русь. Ми історично жили разом, а зараз потрібно лише відновити це", - поділився своїми маразматичними фантазіями одіозний російський політик.



При цьому, рупор Кремля пообіцяв українцям і білорусам, що вони будуть розмовляти рідною мовою в новій Русі.

Також раніше повідомлялося, що скандальний російський депутат Володимир Жириновський "знайшов вирішення усіх глобальних проблем.