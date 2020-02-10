Одіозний російський політик Володимир Жириновський розмріявся про відновлення "колишньої Русі"
Як повідомляє Politeka.net, скандальний російський політик закликав створити нову Русь під керівництвом РФ, додавши, що в неї повинні увійти Білорусь і Україна. Про це він написав на своєму Телеграм-каналі.
До всього іншого він заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко був зобов'язаний вже давно зробити крок до возз'єднання РФ і Білорусі. Яка, на його думку, нібито повинна просто розквітнути, після цього.
Схожий сценарій він угледів і в майбутньому України, зазначивши, що нібито Русь складалася Великоросії та Малоросії, тому вона і повинна бути відновлена, адже так склалося з давніх часів.
"І з Україною теж саме. Адже Росія історично складалася з Великоросії та Малоросії. Докорінно це одне і те ж – Русь. Ми історично жили разом, а зараз потрібно лише відновити це", - поділився своїми маразматичними фантазіями одіозний російський політик.
При цьому, рупор Кремля пообіцяв українцям і білорусам, що вони будуть розмовляти рідною мовою в новій Русі.
Також раніше повідомлялося, що скандальний російський депутат Володимир Жириновський "знайшов вирішення усіх глобальних проблем.
Так, під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі "Росія 1", він вирішив переробити світ і повернути кордону СРСР.
Несамовитий політик заявив, що кардинальне вирішення всіх проблем полягає в переділі світу, а також у зміні меж і фінансової системи.
Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст
Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних всіх бід Росії в Україні і поплатився.
Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.