Зміни в Конституцію РФ увічнять влада президента Володимира Путіна

Такою думкою з "Обозревателем" поділився опозиціонер і колишній полковник ФСБ Геннадій Гудков.

Він стверджує, що процес буде проходити в два етапи.

Одним з них стане референдум, який вже запланували на квітень 2020 року.

"На референдум має прийти 50-70% людей і проголосувати, як з рушниці", - упевнений він.

Опозиціонер також зазначив, що відразу після нього Путін зможе увічнитися у владі.

"Ось тоді Путін скаже: "Ну все відмінно, піпл схавав, давайте тепер другий етап конституційної реформи. Назвіть мене верховним правителем, а в умовах перехідного періоду і ворожого оточення президентський термін може бути продовжений ще на 6 років. А далі як сподобається. Тобто мета змін в Конституцію – увічнити влада Путіна", - заявив Гудков.

Раніше російський опозиціонер Гаррі Каспаров назвав конституційним переворотом реформу Конституції РФ.

За його словами, в Росії вміло використовують "обгортку перемоги" для знищення нинішньої Конституції.

А от ЗМІ США впевнені, що Володимир Путін робить все можливе, вигадує різні маневри, щоб залишитися у владі.

Журналісти вважають, що старі автократи не можуть кинути владу, вони рідко виходять з політичної гри. Всі кроки Путіна показують, що він прокладає основу для розширення свого 20-річного правління, яке має закінчитися в 2024 році.

Нагадаємо, Путін готовий "здати" Донбас, але є умова: "Потрібно добитися..."

Як повідомляла Politeka, Путін підготував хитрий капкан, Україна у великій небезпеці.

Також Politeka писала, що новий удар Путіна по Україні, Кремль вивели на чисту воду: Можна грабувати...