у США В неділю, 12 квітня, ввечері пронеслася серія потужних торнадо, в результаті яких сталися серйозні руйнування і загинули щонайменше шість осіб
Багато людей залишилися без даху над головою в розпал пандемії. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз).
Стихія обрушилася на Південно-Схід США. Значної шкоди завдано округах Ковінгтон, Сосо і Джонс.
У департаменті з надзвичайних ситуацій останнього заявили, що стихія зруйнувала будинки і пошкодила автомобілі. При цьому точна кількість жертв і постраждалих поки не відомо.
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станом на 21:30 за місцевим часом в Луїзіані та Міссісіпі зафіксували понад 25 торнадо, найсильніші з яких досягали швидкості 320 км/ч.
Ще одне зафіксували в штаті Техас: смерч пронісся в 50 кілометрах від Остіна.
В Джорджії, Алабамі, Теннессі спостерігалася штормова погода.
Зазначимо, всього на неділю-понеділок метеорологи спрогнозували загрозу торнадо для 20 штатів на Південно-Сході США, де проживають близько 95 млн чоловік.
Зазначимо, убежижа для постраждалих відкрили не дивлячись на пандемію. В укриттях встановлені антисептики і працюють радники, які нагадують людям про необхідність дотримуватися безпечної дистанції.
Нагадаємо, раніше обрушилася серія торнадо на Південь США 3 березня. Тоді погли десятки людей.
Нагадаємо, потужна стихія трощить країну: 11 загиблих, з'явилися моторошні кадри.
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