Нова катастрофа обрушилася на країну в розпал епідемії

у США В неділю, 12 квітня, ввечері пронеслася серія потужних торнадо, в результаті яких сталися серйозні руйнування і загинули щонайменше шість осіб

Багато людей залишилися без даху над головою в розпал пандемії. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз).

Стихія обрушилася на Південно-Схід США. Значної шкоди завдано округах Ковінгтон, Сосо і Джонс.

У департаменті з надзвичайних ситуацій останнього заявили, що стихія зруйнувала будинки і пошкодила автомобілі. При цьому точна кількість жертв і постраждалих поки не відомо.

станом на 21:30 за місцевим часом в Луїзіані та Міссісіпі зафіксували понад 25 торнадо, найсильніші з яких досягали швидкості 320 км/ч.

Ще одне зафіксували в штаті Техас: смерч пронісся в 50 кілометрах від Остіна.

В Джорджії, Алабамі, Теннессі спостерігалася штормова погода.

Wow. 2 tornado emergencies, following an almost identical path. EF5! Meteorologists are saying it’s one if the worse storms they’ve ever seen on radar!! pic.twitter.com/UKF4MhJkly — plexytracy©️ (@foosballtracy) April 13, 2020

Зазначимо, всього на неділю-понеділок метеорологи спрогнозували загрозу торнадо для 20 штатів на Південно-Сході США, де проживають близько 95 млн чоловік.

JUST IN! New video of tornado on the ground near Brooksville, Mississippi earlier in the day today. #mswx #severeweather #tornado pic.twitter.com/VYkHEfRkHA — WeatherNation (@WeatherNation) April 13, 2020

Зазначимо, убежижа для постраждалих відкрили не дивлячись на пандемію. В укриттях встановлені антисептики і працюють радники, які нагадують людям про необхідність дотримуватися безпечної дистанції.

These tornadoes were BAD. This is from my sister’s live. I don’t own this. I’m not selling it. Please do not contact me about using it. I’m not giving out her name. I just want people to know what’s going on in the South. #Mississippi #tornado pic.twitter.com/ERgtiOoIIG — Carole Baskin Hate Account (@theori) April 13, 2020

Нагадаємо, раніше обрушилася серія торнадо на Південь США 3 березня. Тоді погли десятки людей.

Нагадаємо, потужна стихія трощить країну: 11 загиблих, з'явилися моторошні кадри.

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