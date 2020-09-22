Президент РФ Володимир Путін довів свої наміри щодо Білорусі та України
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст і колишній радник глави РФ і Андрій Ілларіонов.
За його словами, бажаючи створити союзну державу з РФ Олександр Лукашенко переслідував особисті цілі.
"Він розраховував стати президентом об'єднаної держави, оскільки в грудні 1999 року Борис Миколайович Єльцин виглядав слабким, болючим, нездатним управляти Росією", - зазначив експерт.
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За його словами, коли Путін залишився на другий термін, Лукашенко став розуміти, що це може бути назавжди.
Ілларіонов вважає, що тепер Лукашенко зненавидів російського колегу, оскільки у нього є свої плани на Білорусь і Україну.
"Путінські наміри з 2012 року не змінилися. Анексія Білорусі Росією відповідно до його концепції "історичної Росії" є не тільки теоретичною метою, а й практичним завданням, яке він поставив перед своїми військами", - упевнений Ілларіонов.
Крім того, він підкреслив, що путінські амбіції торкнуться і України.
"Чи впливають ці путінські плани на Україну? Природно, адже Україна також є предметом жадання кремлівського лідера. Він не відмовився від цих цілей і розраховує роздобути не тільки Лівобережну Україну, а й місто Київ, і Правобережну Україну до Збруча", - упевнений Ілларіонов.
Нагадавши, горе-авіаносець Путіна висміяли через конфуз з військовими.
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