Грузія заборонила прохід російського військового літака "Ан-124" до Вірменії

Як передає Politeka.net, про це повідомили на новинній Instagram-сторінці"Україна 365".



Так, офіційний Тбілісі відповів відмовою у відповідь на запит Москви. Таким чином російські військові були змушені летіти в обхід Грузії та Азербайджану, роблячи значний гак.



"Ось такий гак, в обхід Грузії та Азербайджану, змушені зараз робити путінські "миротворці" для перекидання військової "допомоги" Вірменії", - коментують інформацію в соціальних мережах.

Раніше лідер Союзу вірмен РФ Ара Абрамян заявив, що бажання втрутитися в конфлікт Вірменії та Азербайджану висловили близько 20 тисяч етнічних вірмен, які живуть в Росії. У той же час він підкреслив, що поки такої необхідності немає.

Абрамян сказав, що нібито в Союз звертаються десятки тисяч вірмен - і громадян Росії, і не громадян - з проханням допомогти у відправці їх в невизнаний Карабах "для захисту від Азербайджанської агресії", адже вони готові втрутитися в бій.

Нагадаємо, військовий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном розгорівся з новою силою в неділю, 27 вересня — після обстрілів в районі Нагірного Карабаху сторони звинуватили один одного в агресії.

Бойові втрати двох країн вже обчислюються сотнями