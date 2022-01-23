У віці 89 років у вічність відійшов талановитий російський та радянський актор Московського театру імені В. Маяковського Расмі Джабраїлов, який страждав від важкої хвороби.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці Московського театру імені Володимира Маяковського "mayakovka" в Instagram повідомили про смерть талановитого актора Расмі Джабраїлова, який народився 8 грудня 1932 року в селі Касумкент у Дагестані. За даними, життя 89 річного чоловіка забрала важка хвороба, його не стало 22 січня 2022 року.

"Горе. Увечері 22 січня після тривалої хвороби пішов із життя заслужений артист РРФСР, актор Театру Маяковського Расмі Халідович Джабраїлов. Приносимо співчуття рідним та близьким артиста. Для всіх маяківців це величезна непоправна втрата. Світла пам'ять блискучому Артисту та світлій Людині!", - написали на сторінці.

Зауважимо, що останніми ролями Расмі Джабраїлова стали роботи в телесеріалі "Аптекар" (2011 рік), "Інспектор Купер" (2012 рік) та "Петро Лещенко. Все, що було…" (2013 рік).

Фільмографія актора налічує понад 60 картин. Він також знімався у популярному телесеріалах "Моя прекрасна няня", "Марш Турецького" та інших.

У 2019 році Расмі Джабраїлов отримав орден "За заслуги перед Вітчизною" ІІ ступеня.

"Нам усім дуже Вас не вистачатиме, дорогий Расмі Халідович! Світла вічна пам'ять!", - написали на сторінці театру.

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