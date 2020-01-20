В Україні розпочався сезон грипу. Тільки за останній тиждень захворіло близько 100 тис. осіб.

У МОЗ зазначають, що понад 60% хворих – це діти та підлітки. Поки що епідемічний поріг не перевищено, але все йде до цього. За словами лікарів, за останній час було зафіксовано 9 випадків грипу типу А (Н1) pdm09 і типу B. Крім цього, зафіксовано 17 випадків важкої гострої респіраторної інфекції.

Медики попереджають, що вірус грипу швидко поширюється, тому українцям треба бути готовими до сезону зростання захворюваності. Лікарі нагадують, що більшість летальних випадків пов'язані не з самим грипом, а з ускладненнями, які людина переносить під час хвороби. Найчастіше помирають ті, хто несвоєчасно звернувся в лікарню або неправильно лікувався, в тому числі займався самолікуванням.

У МОЗ рекомендують «вимикати» свого всезнаючого доктора, коли високі ризики заразитися грипом. Необхідно відразу ж звернутися в лікарню, як тільки з'явилися перші симптоми грипу – висока температура без кашлю, слабкість. Як правило, для лікування грипу виписують противірусні препарати, а також антибіотики, якщо є і бактеріальна інфекція. У середньому, лікування займає 7 днів, але багато пацієнтів кидають приймати препарати, як тільки відчувають полегшення.

«Не поспішайте закривати лікарняний і виходити на роботу або повертатися до навчання, як тільки вам стало легше. Адже організму треба ще час для відновлення. У середньому період реабілітації становить 3-5 днів», - зазначають у відомстві.

Крім цього медики радять протягом 2-3 днів приймати сорбенти, які допоможуть вивести з організму токсини. Необхідні також жовчогінні засоби, які підсилюють антитоксичну функцію печінки.

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