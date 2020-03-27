Відомий лікар Євген Комаровський розповів, які засоби обов'язково повинні бути в аптечках українців у період коронавіруса

Детальну інформацію про це він оприлюднив на своєму YouTube-каналі, передає Politeka. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.

За його словами, якщо в будинку є люди похилого віку або люди з хронічними захворюваннями, необхідно запастися «традиційними» для їх недуг ліками. Щоб не ганяти пенсіонерів в аптеку, доктор пропонує молодим людям (родичам, соцпрацівникам, волонтерам) допомогти з купівлею медикаментів. Ще один варіант: зібратися групі пенсіонерів, скласти список необхідних ліків і попросити все купити небайдужих людей.

Що ж стосується препаратів, які необхідно мати під рукою в період епідемії коронавіруса, то це, в першу чергу, жарознижувальні.

«Це всього два препарати: або парацетамол або ібупрофен. Парацетамол – це міжнародна назва, а торгові назви – тайленол, калпол, ефералган, панадол і так далі. Ібупрофен – це нурофен, бурфен і ще купа синонімів», – пояснив Комаровський.

Крім того, слід запастися сольовими розчинами для промивання слизової носа, судинозвужувальними краплями у ніс, смоктальними тпігулками для симптоматичного полегшення болю в горлі.

Якщо в будинку є маленькі діти, потрібно обов'язково мати під рукою засоби для пероральної регідратації, котрі забезпечують відновлення водного балансу в організмі малюка у разі діареї.

Комаровський підкреслив, що особливої чарівної таблетки він порадити не може, а також закликав людей об'єднуватися, допомагати і підтримувати один одного у складний період. За словами лікаря, ризик смерті від страху й істерик можна порівняти зі смертністю від коронавіруса.

Раніше ми повідомляли, що вже наступного тижня, вважає Комаровський, небезпечний вірус почне масово поширюватися по країні. За його словами, число заражених різко зросте відразу після того, як Україна в повному обсязі отримає тести.

Дізнатися поточну ситуацію з коронавірусом в Україні можна за посиланням https://my.ua/coronavirus).

Нагадаємо, Комаровський подався в Росію і нарвався на жорстку відповідь.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, можна гуляти українцям під час епідемії.

Також Politeka писала, що Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин.