Чи можна купатися в громадському басейні в період пандемії

Комаровський розповів, чи дійсно небезпечні басейни і де можна купатися в умовах пандемії

Знаменитий лікар-педіатр і кандидат медичних наук Євген Комаровський поспілкувався з журналістами телеканалу «Україна 24». В ході ефіру чоловік відповів на хвилююче багатьох українців питання: чи є загроза підхопити COVID-19 в басейні і наскільки небезпечне таке купання?

За словами Комаровського, сам процес плавання не представляє жодної загрози, так як через воду вірус не передається. Єдине, чого слід боятися відвідувачам громадських басейнів, так це місць, де потрібно переодягатися. Вірніше, того, встановлена чи там вентиляція, чи дотримується іншими людьми соціальне дистанціювання і так далі.

Якщо говорити про саму воді в басейнах, то вона абсолютно безпечна. Принаймні, коронавіруса в ній точно бути не може, запевняє лікар. Крім того, Коморовський підкреслив, що купання в громадському басейні «багаторазово менш ризиковано, ніж поїздка в будь-якій маршрутці чи тролейбусі».

Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів про справжні масштаби вірусу COVID-19 в Україні. Лікар вважає, що щодня в країні заражаються як мінімум 5-7 тисяч чоловік, але влада мовчать про це, називаючи інші цифри.

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