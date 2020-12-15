Для воюющей страны военный бюджет - это вопрос выживания.

В проекте государственного бюджета Украины на 2021 год предусмотрено финансирование вооруженных сил на уровне 117 миллиардов гривен.

Казалось бы, это большая сумма. Более того, сейчас в СМИ тиражируются заявления об увеличении финансирования сектора обороны. Некоторые издания даже называют цифру 5,9 процента от ВВП. Но я хотел бы акцентировать внимание на том, что само финансирование вооруженных сил не изменилось. За все годы независимости - это практически единственный случай, когда хотя бы на бумаге не произошло увеличения. Фактически финансирование осталось на уровне 2020 года.

Хорошего в этом мало. Особенно на фоне роста бюджетов МВД, Службы безопасности Украины (СБУ) и Госспецсвязи. Однако больше всего повезло Службе внешней разведки (СВР) – ее бюджет вырос сразу на 69,5%.

Показательно, что даже сумма 117 миллиардов была выделена на нужды Минобороны только после открытого письма министра обороны Украины Андрея Тарана. В августе Министр обороны пожаловался премьер-министру Денису Шмигалю на то, что Министерство финансов предложило установить предельные расходы военному ведомству на 2021 - 2023 годы на уровне менее 3% ВВП.

Кроме того в письме Таран отметил, что Минфином сокращение расходов на армию во время вооруженного конфликта не будет воспринято обществом и в военной среде.

Стоит заметить, что письмо Тарана таки повлияло на пересмотр проекта бюджета на 2021 год.

Впрочем возникают вопросы к власть имущим , а именно: почему на седьмом году войны министр обороны должен апеллировать к общественности , требуя увеличения финансирования Минобороны, как единственного гаранта территориальной целостности и суверенитета Украины?

МВД и СБУ, без сомнения, являются важной частью структуры национальной безопасности и обороны. Впрочем, война на востоке Украины не закончилась. Поэтому подобная ситуация по финансированию Минобороны является удивительная, особенно на фоне громких заявлений о необходимости укреплять флот и развивать ракетную программу Украины.

Что же касается закупки, модернизации и ремонта вооружения, военной техники, то на это предусмотрено примерно 22 млрд гривен. Как это ни прискорбно, но украинская военная техника уже давно морально и физически устарела.

Война всегда выступает локомотивом экономики. ВПК влечет за собой все смежные отрасли. Однако, по странному стечению обстоятельств, на седьмом году войны мы вынуждены констатировать окончательный принцип финансирования отечественного ВПК, в то время, как мы закупаем просто металлолом за рубежом.

Автор Дмитрий Снегирев, историк, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", специально для Politeka