Об этом в своем телеграм-канале пишет украинский политолог, соучредитель «Украинского института будущего» Юрий Романенко.

Приводим текст без правок. Материал публикуется, как мнение.

«Если в государстве не будет тех, кто генерирует экономический ресурс, то не будет и государства. В этой логике айтишник или любой другой человек, который генерирует добавочную стоимость ценен не менее, чем солдат. Особенно, если он генерирует большую добавочную стоимость. Тогда он имеет ценность даже не меньшую, а большую, чем хороший солдат. Потому что благодаря ему хороший солдат или солдат вообще может питаться, воевать, иметь снаряжение несколько хороших солдат. И их семьи.

Будет ли воевать хорошо хороший солдат, зная, что его дети умирают в тылу от голода? Нет. Мотивация солдата - защищать себя и своих родных, защищать страну от врага и тех бед, что он несёт. Если солдат сражается на фронте, а его близкие не защищены или страдают, то мотивация солдата сражаться катастрофически падает. Поэтому нет отдельно фронта, и нет отдельно тыла. Это один организм, где каждый имет свою функцию. Войну побеждает или проиграет социальный организм в целом, а не его отдельные части. Ибо война требует комплексных решений и напряжения всех сил ради выживания. Поэтому война требует тщательного подсчета всех действий и их цены.

Какая польза на передке от айпишника, который генерит 200к налогов в месяц? На минуточку это 100 бронников. Или металлург, который может лить сталь из которой делают танки? Или инженер , который не только генерит на себя 200к в месяц, но и может создавать беспилотники, каждый из которых может уничтожать технику стоимостью в десятки миллионов долларов.

Это разговор о приоритетах общества и государства, которые находятся в смертельной опасности. Если такое государство не может расставить приоритеты, то оно погибает. Потому что враг приоритеты расставляет. Если враг расставляет приоритеты более грамотно, то он быстрее продвигается к победе, а мы, соотвественно, к поражению.

Таким образом, каждый военком, который неправильно расставил приоритеты помог врагу. А если он это ещё сделал за деньги, то он сознательно помог врагу. Это важно понимать. В условиях войны каждая коррупционная мотивация оставляет за собой кровавый след. В буквальном смысле. Точно также такой же след оставляет элементарная тупость или бесчеловечность.

Поэтому война имеет жёсткую математику. И у кого плохо с математикой, тот войну проигрывает.

Но война ещё и актуализирует вопрос эмпатии. Потому что без эмпатии общество также не может расставить приоритеты. И тогда цена войны становится непомерно высокой. Поэтому во Второй Мировой войне погибло около 300 тыс британцев и 26 млн граждан СССР. В Британии смотрели на своих граждан, как на главный ресурс, а в СССР, как на расходный. Поэтому и потери были разные.

За разным отношением к человеческой жизни стоит разная организация обороны страны. И разные потери в результате этой обороны. Замалчивание, игнорирование и не наказание виновных в бессмысленной трате человеческого капитала для Украины - прямой путь в Россию. Ибо это и есть Россия».

Напомним, в Сети показали очередь из цистерн, пока в Украине дефицит с топливом.

Также Politeka.net писала, сколько еще месяцев россия способна воевать.

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