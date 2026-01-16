Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, у світі велика перемога над корупцією, а трапилася вона у Південній Кореї. Як він розповідає, позаминулого року колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль спробував встановити військову диктатуру, але не вийшло, його заарештували, а тепер прокуратура запросила для нього смертну кару.

«Чи ефективний це метод боротьби з корупцією – смертна кара? Я зовсім не кровожерливий щодо Юн Сок Йоля, мені немає до цього діла, але я дуже радий за Південну Корею, що вони так усе це розуміють. Мені здається, якби в 2011 році, коли путін спробував повернутися до влади, не з кульками прийшли б махати на проспект Сахарова, а засудили б його за це до смертної кари, за спробу незаконного захоплення влади в російській федерації (пам'ятаєте, фальшиві вибори, все це зманіпулювали тощо), то у нас не було би війни, і, можливо, росія не перетворилася б на цю фашистську діру. Можливо. І можливо, у таких ситуаціях це правильний вихід. Цілком», – міркує Михайло Шейтельман.

Невідомо, констатує експерт, що вирішить суд, але Південна Корея в результаті таких смертних кар для колишніх президентів посідає в індексі боротьби з корупцією 31 місце, а ще 20-30 років тому це була країна з економікою, що розвивається, країна третього світу, як Україна зараз. Південна Корея, додає він, у цьому індексі посідає місце між США, Ізраїлем та Литвою, тобто працюють такі методи боротьби з корупцією.

Як повідомляла Politeka, Бортник заявив, що референдум – це критично потрібний інструмент державного управління в Україні.

Також Politeka писала про те, що Куйбіда розповів про виклики нового світу: «Кардинальна зміна і способів управління, і методів».





