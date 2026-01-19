Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що вся ця історія із Гренландією ще раз доводить, що весь світ пов'язаний, що наслідки будуть для всіх, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, поки в нашій півкулі немає новин, всі стежать, що відбувається в далеких від України арктичних широтах, тобто стежать за потенційною окупацією Гренландії. Тобто, наголошує він, це показує, наскільки все пов'язано, показує, що ми живемо в одній екосистемі, що наслідки захоплення якогось далекого північного острова можуть закінчитись на Донбасі у вигляді величезної катастрофи.

«Мао Цзедун не розумів, що, якщо вбити всіх горобців, то зникнуть пагони. Він цього не розумів, тому наказав убити всіх горобців. А ми розуміємо, що якщо дати Америці захопити далеку Гренландію, то відгукнеться вся ця катастрофа у нас», – наголошує Михайло Шейтельман.

За його словами, європейці мають багато про що задуматися після всієї цієї ситуації, а ми – зрозуміти, що гарантії безпеки від США є пшиком. Адже нещодавно, нагадує експерт, була річниця підписання угоди про 100-річне партнерство з Великобританією, але всі забули, що ми маємо угоду з безпеки зі США на десять років.

«Видайте, будь ласка, ще нам F-16, навчіть, будь ласка, наших пілотів і видайте нам ракети для Patriot. Ви ж обіцяли. Ось гарантія безпеки. Трамп скаже, що це ж божевільний і старенький Байден підписав. І чого варті папери, які підписав Трамп? Чого варті будь-які гарантії безпеки від США? А британці кажуть: «Так, договір, ми по ньому працюємо 100 років». Ось тому Британія століття правила морями, а Америка, як і раніше, залишається молодою країною-вискочкою», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що удари Росії по українській енергетиці - це злочини проти людяності.

Також Politeka писала про те, що Позній розповів про ситуацію на окупованих територіях: «Винищують усе, що може називатись українським».