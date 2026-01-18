Соціолог Олександр Позній розповів, що росіяни спочатку звинувачували Україну в утисках мови, а тепер на окупованих територіях знищують усе українське, тому це екзистенційна війна, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Я багато досліджував на окупованих територіях, і особливо дослідження про ідентичність. І от що цікаво. росія каже: «Україна забороняє навчання російською мовою, утиски». Дивимось, що на окупованих територіях», – зазначає Олександр Позній.

Як він розповідає, пройшли роки, але на окупованих територіях досі немає україномовних шкіл, українською там не дозволяють викладати, всю україномовну літературу вигребли і спалили. Тобто, констатує експерт, росіяни нас звинувачували у мовних утисках, але після окупації саме вони почали це робити.

Така ж ситуація, констатує гість програми, і з українськими церквами, хоч їх не так багато там фізично було, бо така територія, але все одно. До того ж, додає він, під репресії також попали іудейські церкви, баптисти, п’ятидесятники, на окупованих територіях масові гоніння на всіх, крім, звісно, московського патріархату. Хоча, зауважує експерт, у церквах московського патріархату навіть поміняли всіх священників на російських, тому що місцеві були недостатньо патріотичними.

«Далі – про культуру. Заборона будь-якого згадування України, українських традицій. Заборона святкування українські свята або за українськими датами. Тобто це ж не те, що прийшов ворог і каже: «От наше державне свято». росіяни винищують все, що може називатися українським. І тому тут не стоїть питання, що віддайте 3%, 5% (ред. – територій), цим справа не завершиться. Вони дійдуть до Закарпаття і потім усе одно скажуть: «Так українці у Європі, давайте ми їх звідти заберемо і відправимо в Сибір». Тому тут відповідь однозначна: від росіян відкупитися неможливо, це дійсно йде війна на винищення», – підсумовує Олександр Позній.

