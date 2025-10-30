Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что если россия хочет кому-то дать гарантии безопасности, то пусть расформирует свои ядерные сила, уберет куда-то далеко войска и подкрепит это деньгами, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, пока Трамп заканчивает все войны в мире, одна ему не достанется, потому что Лавров заявил, что войны между россией и НАТО не будет и что россия даже готова дать соответствующие гарантии безопасности, что нападения не будет. По его мнению, можно, конечно, посмеяться и отбросить это заявление министра иностранных дел рф, а можно поймать его за язык.

«Вы говорите, что готовы дать гарантии безопасности. Ну, давайте, гарантии надо прочувствовать. Гарантии безопасности – это не слова. Словам мы вашим не верим. Ни одному. Какие гарантии безопасности россия может дать, что она не нападет на страны НАТО?», – комментирует Михаил Шейтельман.

По мнению эксперта, кремль может, например, положить на счет 1 триллион долларов, деньги сразу перейдут Европейскому Союзу для вооружения, если россия нападет на страну НАТО, вот это действительно будет гарантией безопасности. Или, продолжает он, россия может просто расформировать свои ядерные силы и вывести все свои войска из европейской части страны, такая гарантия безопасности тоже подойдет.

«Гарантии безопасности – это не бумажули, не Будапештский меморандум. Гарантии безопасности – это факт, материальный факт на земле, как любит говорить Лавров. Вот это называлось бы гарантией безопасности. Давайте. И вы хотите дать гарантии безопасности Украине, как говорил Дмитриев. Давайте 3 триллиона. Вот это то, сколько вы нам должны за репарации. Положите их на счет. Это будут ваши гарантии безопасности. Ну, а как вы думали? Слова? Словесная гора – это не гарантии безопасности, это бла-бла-бла называется. А нам нужны гарантии», – объясняет Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Бортник объяснил, что если Украина победит и расцветет, то курс на Запад возьмут все бывшие республики СССР.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, как «Буревестник» похоронил российскую биржу: «Следите за деньгами».