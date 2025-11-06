Народный депутат Александр Мариковский пояснил, что окончание войны зависит не от договоренностей Трампа с путиным, а от грамотных операций ВСУ против россии, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Русланом Бортником.

«Во-первых, я думаю, что люди, которые точно знают, завершится война или не завершится, точно не на территории Украины. Но мы, к счастью, зависимы от наших хороших союзников. К счастью, потому что мы точно с ними построили хорошие коммуникации, теперь наше членство в ЕС – это не безнадежная перспектива, а это очень хорошая перспектива», – отмечает Александр Мариковский.

По словам нардепа, он не пересекался с армией в жизни, кроме случаев посещения бригад на фронте, но может наблюдать и анализировать. Попутно он напоминает о деоккупации Киевской, Харьковской, Херсонской областей, а также о том, как Пригожин решил совершить внутренний переворот, затем началась Курская операция ВСУ, это все происходило на наших глазах. То есть, констатирует гость программы, нужно сложить пазл и подумать, можем ли мы еще что-то сделать, и, как доказало время, можем, потому что потом состоялась операция «Паутина», поэтому еще что-то можем сделать.

«Вопрос в том, а что мы сделаем, куда мы пойдем? На москву или Крымский мост? Это зависит только от секретности командования. Слава Богу, там операции не обнародуются. Это самое важное. И когда придет время, когда Украина будет готова, когда это будет разумный ход, тогда, думаю, все придет, все, что нужно. Но к тому моменту эти операции могут планироваться, их может десяток планироваться, и одна из них может реализовываться потом», – объясняет Александр Мариковский.

Что касается переживаний, что Трамп может договориться с путиным и ВСУ придется выходить из Донецкой области, Украина обяжется не вступать в НАТО и тому подобное, отмечает он, такой коммуникации нет, Украина ведет коммуникацию только о прекращении огня. К тому же, добавляет депутат, у нас есть Конституция, определяющая стремление и территориальную целостность Украины, никто основного закона нарушать не будет.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что, пока Украина бомбит российские НПЗ, Запад на этом зарабатывает.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил, будет ли в рф блекаут: «Война все больше распространяется на территорию врага».