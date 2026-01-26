Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, чому несподівано в ніч проти 24 січня росіяни використали ракети Х-22 для удару по Києву, що це означає і які загрози, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

До цього, нагадує експерт, росіяни били по енергетиці в Києві ракетами «Іскандер» і «Калібр», але 24 січня полетіло 12 Х-22, яких ми не спостерігали в небі вже давно. Основна небезпека, пояснює він, у тому, що точність влучення Х-22 – 600 метрів, тобто у трансформаторну підстанцію спробуй ще влучити.

«Навіщо потрібні такі ракети? Перевага в тому, що вона летить із величезною швидкістю, у 5-6 разів швидше, ніж Х-101. Через це її важко збити. І вона зроблена для ядерного бомбардування. Туди міститься 950 кг вибухівки, але мета інша. Там ідея в тому, що у неї ядерна боєголовка, вона прилітає до американського авіаносного угруповання і топить все угруповання», – пояснює Михайло Шейтельман.

Також, нагадує експерт, цією ракетою росіяни вже влаштували не одне масове вбивство мирних жителів, Х-22 прилетіла у торговий центр у Кременчуці, у багатоквартирний будинок у Дніпрі. Пропагандист Венедиктів, розповідає він, відмазував росіян, мовляв, ракета просто відхилилася від цілі, тому це не воєнний злочин, але, за міжнародним правом, не можна стріляти по містам неточними ракетами, тільки високоточними. Але перестали росіяни застосовувати Х-22, зазначає експерт, не від хорошого життя, а тому, що ми одного разу вдарили по Енгельсу і спалили паливо, а зараз, ймовірно, для атаки не вистачило «Іскандерів», а зима, ідеальний час для ударів по енергетиці, закінчується.

«Отже, вони направили 12 штук по Києву, з них було збито 9. А тепер увага. Починаючи з 2022 року росіяни всього Х-22 використали 412 штук, з яких було збито 5 всього. Тобто їх узагалі раніше неможливо було збити, а нинішні Patriot, як з'ясувалося, збивають ракету. росіяни не чекали такої підстави. Вони думали, що просто накриють наше місто, аби куди влучило. Що, всі шоколадні фабрики хотіли? путіна і шоколадна фабрика, тому що вони, зокрема, уламками однієї з ракет потрапили по шоколадній фабриці ROSHEN», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Дубина пояснив, як відбити у росіян бажання воювати: концепція Бермудського трикутника.

Також Politeka писала, що Шейтельман пояснив, навіщо Трампу взагалі була вся ця історія з датським островом.