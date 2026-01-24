Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, чому Трамп раптом вирішив скасувати тарифи для Європи за їхню позицію щодо Гренландії, і розповів, навіщо взагалі була вся ця історія з датським островом, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Тобто людина приїхала до Давосу, щоб вимагати від європейців Гренландію, і її послали всі. Він з ким не зустрічався, всі його послали подалі. Данці просто не приїхали. Він каже: «Мені потрібна зустріч із данцями». Данці сказали: «Ми не поїдемо взагалі, спілкуватися не будемо про це». І дав задню просто за секунду. Все, тарифи відзиваються. Бум. І причому, як завжди, каже, що вже все вирішили», – коментує Михайло Шейтельман.

Дехто, зазначає експерт, вважають, що Рютте – геній, бо саме після розмови з ним Трамп відмовився від тарифів. Може, міркує він, Рютте і геній, але Трамп радше зачепився за цю розмову, бо не міг просто сказати, що музика йому навіяла не окупувати Гренландію. Далі, розповідає експерт, Трамп заявив, що переговори про угоду, хоча Данія жодних переговорів вести не збирається, вестимуть Рубіо, Венс і Віткофф.

Тобто, пояснює він, Віткофф, який уже відповідає за «Хамас», Іран, Азербайджан з Вірменією та росію, тепер відповідатиме і за Гренландію. Взагалі, міркує експерт, Віткофф – це якийсь геній, який народжується раз на кілька тисяч років, ми ще не бачили таку людину, щоб без освіти, із сумнівною біографією, якийсь дрібний злодюжка був призначений на врегулювання всіх війн світу одночасно, ще й у вільний час купувати у Гренландію.

«Є, звичайно, ще один плюс, який заробив собі Трамп, окрім майбутньої Нобелівської премії за те, що зупинив війну між США та Данією – якісь невідомі люди за цей час заробили на біржі. Коли Трамп минулими вихідними запровадив тарифи на європейські країни, тобто почав тарифну війну за Гренландію, американська біржа чебурахнулася, а коли тарифи скасував, біржа зросла назад. І, як завжди, знайшовся якийсь родич, може, чоловік якоїсь донечки, який зробив на цьому справжній гешефт», – підсумовує Михайло Шейтельман.

