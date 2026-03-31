Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що на Близькому Сході Україні дуже важливий Ізраїль, адже у нас спільні вороги, тож варто розвивати співпрацю з протидії їм.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як підкреслює експерт, росія допомагала Ірану супутниковими знімками для наведення ракет на американські військові бази в регіоні, це факт, про який говорить не лише українська розвідка, але й американська, європейські. Отож, констатує він, якщо є такі докази, то не виключено, що росія могла допомагати Ірану наводити ракети і на Ізраїль.

«росія могла допомагати Ірану завдавати терористичних жорстоких ударів по цивільних. Ну, це ірано-російська практика. Чому ще росія може навчити, окрім як терору проти цивільних? Вони саме таким методом ведуть зараз війну. Те, що ми бачимо із цих ударів, показує, що там є росія. Якщо хтось в Ізраїлі з політкоректності чи якогось пієтету до росіян це заперечує… Але ж усі прекрасно це розуміють, володіють інформацією, що росія допомагає. Відтак, у нас із Ізраїлем спільні вороги, тому логічно розвивати військово-технологічну взаємодію, максимально поглиблювати співпрацю у різних сферах», – пояснює Олександр Мусієнко.

На його думку, візит до Ізраїлю був би гідним завершенням цього вояжу на Близький Схід, який дійсно посилив би наші інтереси і вплив України в цьому регіоні.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив, чи змусить Україна піти рф на енергетичне перемир’я ударами по експорту нафти.