Украинский музыкант и экс-ведуший шоу "Орел и Решка" Коля Серга признался, что жил и работал в рф после аннексии Крыма, теперь ему за это стыдно.

Коля Серга честно рассказал о бизнесе в России, о девушке с которой он жил в Москве, но потом разорвал с ней отношения и уехал на родину. Об этом он поведал в интервью изданию censor.net

По словам музыканта, в россию он перебрался в конце 2013 года, а в Украину приезжал, чтобы навестить родных. В стране-агрессоре у него был свой небольшой бизнес и бизнес-партнер. Также Серга нашел инвестора, который вкладывал в его талант: артист писал музыку и снимал клипы.

После ухода из проекта «Орел и Решка» Коля Серга попробовал себя в рекламном бизнесе, однако спустя время понял, что не его.

Артист начал чахнуть в чужой стране.

«У меня там были отношения с девушкой, я завершил отношения и с девушкой, и с Москвой и уехал оттуда», - рассказал музыкант.

Теперь Колю Сергу мучают угрызения совести, что после аннексия россией Крыма продолжал находится с государтсве-агрессоре и не уехал раньше.

«Даже когда я общаюсь с нашим общим знакомым Велом и его ребятами из "Тора", ушедшими добровольцами на фронт в 2014 году, я чувствую стыд. Как же я был слеп! Если бы была возможность изменить события и вернуться в то время, я пошел бы сразу воевать и отрезал бы для себя Россию», - признался он.

Напомним, Коля Серга откровенно признался, что с начала войны находился в эпицентре угрозы: "Мы охраняли..."

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