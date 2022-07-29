Коля Серга честно рассказал о бизнесе в России, о девушке с которой он жил в Москве, но потом разорвал с ней отношения и уехал на родину. Об этом он поведал в интервью изданию
По словам музыканта, в россию он перебрался в конце 2013 года, а в Украину приезжал, чтобы навестить родных. В стране-агрессоре у него был свой небольшой бизнес и бизнес-партнер. Также Серга нашел инвестора, который вкладывал в его талант: артист писал музыку и снимал клипы.
После ухода из проекта «Орел и Решка» Коля Серга попробовал себя в рекламном бизнесе, однако спустя время понял, что не его.
Артист начал чахнуть в чужой стране.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Многие из вас знали Глеба": погиб известный украинец, в Сети волна скорби
Полный самолет "груза-200": на видео показали, как россияне возвращаются на родину со "спецоперации"
"Наконец-то": россиян в Черногории заставили расплачиваться за вторжение в Украину
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
«У меня там были отношения с девушкой, я завершил отношения и с девушкой, и с Москвой и уехал оттуда», - рассказал музыкант.
Теперь Колю Сергу мучают угрызения совести, что после аннексия россией Крыма продолжал находится с государтсве-агрессоре и не уехал раньше.
«Даже когда я общаюсь с нашим общим знакомым Велом и его ребятами из "Тора", ушедшими добровольцами на фронт в 2014 году, я чувствую стыд. Как же я был слеп! Если бы была возможность изменить события и вернуться в то время, я пошел бы сразу воевать и отрезал бы для себя Россию», - признался он.
Напомним, Коля Серга откровенно признался, что с начала войны находился в эпицентре угрозы: "Мы охраняли..."
Как сообщала Politeka, российский оккупант пытался спасти украинок от обстрела, но поплатился: "Был расстрелян своими же"
Также Politeka писала, Коля Серьга рассказал, как оккупанты в Буче расстреляли экс-бойфренда Тодоренко.