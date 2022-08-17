Положинский Александр Положинский рассказал о том, как научился лучше стрелять, минимально разбираться в снаряжении и больше ценить волонтерскую работу.

Певец, лидер группы "Тартак" Александр Положинский уже три месяца служит в рядах ВСУ. Он едва не погиб на передовой: почти оказался в окружении, спасался от обстрелов и вытаскивал из-под них своих товарищей.

Об этом появился пост в Facebook артиста.

"По мне валили целенаправленно. Из разных видов тяжелого вооружения. Круглосуточно. С перерывами, конечно, иногда – с довольно продолжительными, но прилететь могло в любой момент дня и ночи", – вспомнил Александр Положинский.

Он впервые раскрыл, что захватчики не раз попадали в цель и артист рисковал своей жизнью, спасая товарищей.

"Прилетало. Один раз так, что пришлось потом смертельно израненные тела двух моих новых друзей грузить в эвакуационное авто. Ужасный опыт. Ни за мгновение моего пребывания на фронте мне не стыдно. Как и за каждого из тех, кто был там вместе со мной, – добавил воин.

Александр Положинский также отметил, что его популярность частично помогает ему в службе. Его узнают, говорят приятные слова, передают его подразделению полезные вещи, а также приезжают звездные коллеги, чтобы устроить концерт. Впрочем, по словам музыканта, каких-то "звездных" привилегий он не имеет.

Напомним, что Положинский рассказал о страхе, который постоянно испытывает на фронте.

Как сообщала Politeka, Положинский нашел виновных в конфликте на Донбассе.

Также Politeka писала, что Положинский пояснил, почему украинский язык так важен на фронте.