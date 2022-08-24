Телеведущая Маша Ефросинина поделилась фотографией, на которой она позирует в футболке с надписью "Слава Україні".

Как сообщает Politeka.net, сегодня украинцы отмечают главный праздник страны – День Независимости. Свое поздравления родине и всем гражданам Украины в Инстаграм написала украинская телеведущая Маша Ефросинина.

Так, телеведущая Маша Ефросинина поделилась фотографией, на которой она позирует в футболке с надписью "Слава Україні". Ведущая вспомнила, как 31 год назад училась в школе в родной Керчи и мечтала поступить в столицу. Все мечты Маши сбылись в родной стране и именно в Украине она хочет исполнит остальные свои мечты.

Маша Ефросинина также поблагодарила Украину за все, что она ей дала.

"Здесь я получила образование! Здесь я встретила любовь своей жизни! Здесь родились наши Нануся и Саша! Здесь я поняла свое профессиональное и жизненное предназначение! Здесь живут самые родные моему сердцу люди! Спасибо тебе, моя Украина, что ты такая – ты научила меня быть сильной, несгибаемой и свободной! Ты независима – ты во мне навсегда!" – написала в посте Маша Ефросинина.

Украинцы в комментариях присоединились к словам Маши и тоже начали делиться тем, что им дала Украина.

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.

Также Politeka писала, что Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.