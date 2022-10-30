Як пише Politeka.net, Оля Фреймут - відома українська телеведуча, яка має трьох дітей - Злату Мітчелл від британця Ніла, а також Валерія та Євдокія від поточного чоловіка Володимира Локотка. Старша дочка виросла справжньою красунею і торік поїхала до навчається в Лос-Анджелесі, США. Після цього дочка Олі показала свою молоду людину - Оскара. Не забуває донька Фреймут і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася фото, де була у вузькому купальнику, який обтяг її форми. Дочка зірки задерла ніжку, вражаючи виглядом.

"Санта Барбара, Каліфорнія", – підписала місце фото Злата.

До цього Мітчелл опублікувала фото зі свого відпочинку.

"Цього літа я втратила друзів, скасувала 10 000 планів, зіткнулася з тривогою, але все це призвело мене до значного прогресу в турботі про себе і любов до себе. Пам'ятайте, у всіх нас є свої вірування, але будьте сміливішими", - написала Мітчелл. .

Нагадаємо, дочка Олі Фреймут Злата Мітчелл вразила розміром краси у прозорому топі.

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