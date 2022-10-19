Виглядає донька світської левиці Ольги Фреймут чарівно, за що отримала багато компліментів від своїх шанувальників.

Як повідомляє Politeka.net, старша дочка відомої української телеведучої та світської левиці Ольги Фреймут 16-річна Злата Мітчелл не зупиняється і продовжує публікувати на своїй сторінці в Instagram пікантні знімки.

На цей раз 16-річна Злата Мітчелл вночі влаштувала міні-фотосесію. Дівчина вийшла на балкон, де блиснула своєю фігурою в міні-спідниці, чорному топі з довгим рукавом і човниках на високих підборах. У руках юна дівчина тримала дзеркало та намагалася на камеру наносити макіяж. Волосся, яке вже відросло до пояса, дівчина розпустила.

Виглядає донька світської левиці Ольги Фреймут чарівно, за що отримала багато компліментів від своїх шанувальників.

Мережа поспішила залишити свої коментарі під радісними знімками. Багато хто відзначив, що виглядає дівчинка старше, але все ж таки чарівно: "Леді таких спідниць не носять, сказала Фреймут", "Дивовижна", "Вау", "Запроси мене з собою наступного разу", "Королева".

Варто зазначити, що Злата Мітчелл – дочка телеведучої Ольги Фреймут, яка народила її 17 лютого 2006 року у Лондоні від британця Нілу. Наразі дівчина навчається в Америці.

Нагадаємо, 16-річна донька Олі Фреймут у не по роках розкутому вбранні збентежила новим образом.

Як Politeka повідомляла, 16-річна дочка Олі Фреймут обтягла свою красу вузеньким топом.

Також Politeka писала, що Фреймут не витримала нападок на доньку і заступилася за Злату.



