Як пише Politeka.net , Оля Фреймут – відома українська телеведуча, яка виховує трьох дітей. Якщо Євдокія та Валерій народилися від поточного чоловіка Володимира Локотка, то Злату Мітчелл Оля народила від британця Ніла 16 років тому. Старша дочка виросла справжньою красунею і минулого року поїхала вчитися до Лос-Анджелеса. А нещодавно вона показала свого молодого чоловіка на ім'я Оскар. Не забуває Злата і про Інтаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Злата поділилася фотографією, де поїхала на тенісний корт. Зірка зробила селфі, наголосивши на своєму топіці, в який ледве втиснула свій пишний бюст.

"Теніс підходить", - написала Злата під фото.

Фанати не змогли поставити лайки чи написати коментарі, адже у сторіс Інстаграм подібний інструментарій відсутній.

Нагадаємо, дочка Фреймут у міні прийняла пікантні пози на балконі .

А ще Politeka повідомляла, що 16-річна донька Олі Фреймут хизнулася елітним хобі: несподіване фото

Також Politeka писала, що 16-річна дочка Фреймут вразила пікантною цибулею та показала свої розваги з бойфрендом