Народный артист Украины Павел Зибров, который уже несколько лет дружит с молодой певицей и блогершей Анной Тринчер, поделился в своем Instagram кадрами со своего концерта в Праге. Как оказалось, исполнитель решил устроить благотворительный вечер, где собирал средства на поддержку пострадавших в войне людей.

Судя по снимкам, концерт проходит в теплой и веселой атмосфере, Павел много общался со зрителями, а также показал, кто с ним выступал на сцене. Более того, как оказалось прямо на концерте у Зиброва один из зрителей решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. И как видно, артист этом только посодействовал.

В подписи к публикации Зибров написал: "Спасибо украинцам в Праге! Это был душевный вечер, наполненный теплом, нашим колоритом и музыкой единения! Вы великолепны! Спасибо за ваши открытые сердца! За помощь Украине! Рад, что в этот день ко мне на концерт присоединились – талантливая певица, бархатный голос – Оксана Вояж, мой друг, музыкант-виртуоз-гитарист – Сергей Шматок! Средства с аукциона и часть средств с концерта идет на поддержку пострадавших в войне людей, а именно Вале и Виталику Алексеенко (пост ниже). Также на концерте случаются и сказочные моменты, в этот день прямо на сцене родилась новая семья – Василий сделал предложение своей девушке Ярине, и она ответила "да"! Счастья молодоженам! Искреннее спасибо организаторам концерта Александру и Соломии за прекрасный вечер! До встречи в Львове уже 29.11!".

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