В общем треке артистов поклонники возмутились строчками "Воля — это девушка, которая любит дом, только русским бы не дала". На официальной странице KALUSH в Instagram исполнитель попытался объяснить, что хотел сказать на самом деле.

"В этой строке я заложил совсем другой смысл, от того что вы услышали. Я писал о ДОМе, а не о девушке. ДОМ* бы не дала, ДОМ* бы не ОТДАЛА, потому что любит! В общем, я имел в виду: - Воля - это девушка любящая свой ДОМ, свою Родину, (трек этот же о ней, а не о девушке) и этот ДОМ она бы не отдала "русским". Но при написании, кто пишет музыку, тот меня поймет, порой мы сокращаем какие-то слова, какие-то убираем, чтобы оно влезло по звучанию... Уже понимаю, что я не удачно сократил, и вы увидели другую суть, оскорбительную! Оскорбительную, кому-то для "Воли", кому-то для "Девушки". За что мне досадно и извиняюсь, как бы это сложно ни было", - пишет Олег Псюк.

Лидер KALUSH назвал критиков песни хейтерами и пожаловался на "разгон враждебности".

"В любом случае, этот трек с хорошим посылом, и это понятно каждому сознательному человеку. Жаль, что те, кто в такие сложные для Украины времена разгоняет враждебность внутри нашей «Батькивщины» в прямом и переносном смысле. Не позволяйте этого делать, и Слава Украине", - добавил артист.

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